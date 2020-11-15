Российские миротворцы развернули 18 наблюдательных постов в НКР

Представитель оборонного ведомства России прокомментировал ход выполнения миротворческой миссии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Представитель оборонного ведомства России прокомментировал ход выполнения миротворческой миссии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Согласно тексту сообщения, российский миротворческий контингент развернул по девять наблюдательных постов в южной и северной зонах ответственности в Нагорном Карабахе. Кроме того, были организованы семь временных постов в Лачинском коридоре. Командный пункт развернули в Степанакерте. Представитель Минобороны РФ также добавил, что стороны соблюдают согласованное ранее прекращение огня в регионе.