Демократы сорвали работу горячей линии Трампа и попали в тренды Tik Tok

Избирательный штаб действующего президента США прекратил работу горячей линии из-за звонков сторонников демократов.

Избирательный штаб действующего президента США прекратил работу горячей линии из-за звонков сторонников демократов.

Штаб Дональда Трампа создал линию, благодаря которой можно сообщить о нарушениях на выборах главы государства. Однако сторонники демократов звонили и насмехались над сотрудниками горячей линии. Такие "розыгрыши" стали трендом в популярной соцсети Tik Tok. Горячую линию пришлось закрыть.

По данным NBC News, теперь о мошенничестве на выборах можно сообщить не по телефону, а через сайт. Горячая линия проработала примерно неделю. Сын американского лидера Эрик Трамп написал в соцсетях, что звонки организованы Национальным комитетом Демократической партии США.