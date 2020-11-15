18:04 15 Ноября 2020Политика
Явка в выборах главы Молдавии на участках в Москве возросла с первого тура
Представители участковых избиркомов в Москве фиксируют возросшую явку во втором туре выборов главы Молдавии.
Представители участковых избиркомов в Москве фиксируют возросшую явку во втором туре выборов главы Молдавии.
В Москве работает четыре избирательных участка, еще три расположены в области. При входе на них есть небольшие очереди, пишет ТАСС.
"У нас все идет нормально, люди приходят, голосуют, комиссия работает <...> хорошая интенсивность", — сообщил представитель комиссии.
Также указывается, что явка выше, чем в прошлом туре. По его словам, в комиссии ожидают, что люди будут подтягиваться и голосовать.
Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии осуждает инцидент, произошедший в населенном пункте Варница, где местные жители и ветераны приднестровского конфликта пытались помешать людям голосовать.