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18:04   15 Ноября 2020
Политика

Явка в выборах главы Молдавии на участках в Москве возросла с первого тура

Явка в выборах главы Молдавии на участках в Москве возросла с первого тура

Представители участковых избиркомов в Москве фиксируют возросшую явку во втором туре выборов главы Молдавии.

В Москве работает четыре избирательных участка, еще три расположены в области. При входе на них есть небольшие очереди, пишет ТАСС.

"У нас все идет нормально, люди приходят, голосуют, комиссия работает <...> хорошая интенсивность", — сообщил представитель комиссии.

Также указывается, что явка выше, чем в прошлом туре. По его словам, в комиссии ожидают, что люди будут подтягиваться и голосовать.

Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии осуждает инцидент, произошедший в населенном пункте Варница, где местные жители и ветераны приднестровского конфликта пытались помешать людям голосовать.

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#москва #выборы #молдавия

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