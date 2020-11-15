Сотрудники МЧС России вылетели в Нагорный Карабах

Российские спасатели в воскресенье отправились в Нагорный Карабах. Оперативная группа МЧС из 30 человек вылетела самолетом из подмосковного Жуковского.

Российские спасатели в воскресенье отправились в Нагорный Карабах. Оперативная группа МЧС из 30 человек вылетела самолетом из подмосковного Жуковского.

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал, что в Нагорный Карабах отправились специалисты центрального аппарата, которые на месте оценят обстановку и скоординируют дальнейшие действия по оказанию помощи местным жителям.

"Всего направлено 30 человек", — уточнил Евгений Зиничев.

Оборонное ведомство Российской Федерации начало формировать межведомственный центр гуманитарного реагирования в Степанакерте, процесс будет завершен до 20 ноября. Центр будет обеспечивать безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах.