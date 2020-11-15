Трамп заявил, что не намерен признавать поражение на президентских выборах

Кандидат в президенты США Джо Байден выиграл лишь в глазах "фейковых СМИ", заявил действующий лидер государства Дональд Трамп.

Кандидат в президенты США Джо Байден выиграл лишь в глазах "фейковых СМИ", заявил действующий лидер государства Дональд Трамп.

Кроме того, американский президент не собирается признавать свое поражение на выборах в Соединенных Штатах.

Также Трамп опубликовал еще один пост, в котором уточнил, что не признает "победу" кандидата в президенты от Демократической партии.

"Он победил только с точки зрения фейковых СМИ. Я не признаю никакого поражения!" — подчеркнул он.

Об этом Трамп рассказал в своем Twitter-аккаунте, объясняя свой предыдущий пост.