17:52 15 Ноября 2020Политика
Трамп заявил, что не намерен признавать поражение на президентских выборах
Кандидат в президенты США Джо Байден выиграл лишь в глазах "фейковых СМИ", заявил действующий лидер государства Дональд Трамп.
Кандидат в президенты США Джо Байден выиграл лишь в глазах "фейковых СМИ", заявил действующий лидер государства Дональд Трамп.
Кроме того, американский президент не собирается признавать свое поражение на выборах в Соединенных Штатах.
Также Трамп опубликовал еще один пост, в котором уточнил, что не признает "победу" кандидата в президенты от Демократической партии.
"Он победил только с точки зрения фейковых СМИ. Я не признаю никакого поражения!" — подчеркнул он.
Об этом Трамп рассказал в своем Twitter-аккаунте, объясняя свой предыдущий пост.