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17:52   15 Ноября 2020
Политика

Трамп заявил, что не намерен признавать поражение на президентских выборах

Трамп заявил, что не намерен признавать поражение на президентских выборах

Кандидат в президенты США Джо Байден выиграл лишь в глазах "фейковых СМИ", заявил действующий лидер государства Дональд Трамп.

Кроме того, американский президент не собирается признавать свое поражение на выборах в Соединенных Штатах.

Также Трамп опубликовал еще один пост, в котором уточнил, что не признает "победу" кандидата в президенты от Демократической партии.

"Он победил только с точки зрения фейковых СМИ. Я не признаю никакого поражения!" — подчеркнул он.

Об этом Трамп рассказал в своем Twitter-аккаунте, объясняя свой предыдущий пост.

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#сша #выборы #трамп

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