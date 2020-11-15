Бывший комвзвода ВСУ назвал украинскую армию "дном"

Украинцы с неохотой записываются в ряды ВСУ, авторитет и моральный дух солдат на низком уровне. Такое заявление сделал бывший командующий взводом ВСУ Андрей Рымарук.

Украинцы с неохотой записываются в ряды ВСУ, авторитет и моральный дух солдат на низком уровне. Такое заявление сделал бывший командующий взводом ВСУ Андрей Рымарук.

Он дал интервью одному из украинских журналов по поводу ситуации на юго-востоке. Беседа касалась фильма "Атлантида", в котором Рымарук сыграл главную роль. Согласно сюжету, уже в 2025 году Киев победит, а Донбасс станет непригодным для проживания. Вначале он рассказывал о героическом настрое на линии фронта. Однако вскоре разговор перешел в сторону критики власти.

"Дно полное. Власть ничего не делает, чтобы армия стала сильнее", — заметил он.

ВСУ сейчас деградируют, заявил бывший комвзвода. Население неохотно подписывает контракт на службу в армию из-за негативного образа украинского ветерана. У власти находятся партии, принесшие с собой войну. Те из солдат, кто уже находятся в составе вооруженных сил, покидают армию, резюмировал Рымарук.