Дмитрий Хрусталев рассказал о своей внезапной госпитализации

Телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталев рассказал о болезни на своей страничке в Instagram.

Телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталев рассказал о болезни на своей страничке в Instagram.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал, из-за чего его экстренно госпитализировали. Он сообщил, что по дороге из Санкт-Петербурга в Репино в такси ему стало плохо и он потерял сознание. Очнулся шоумен через несколько часов уже в больнице. Врачи поставили Хрусталеву предварительный диагноз "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления". На своей странице в Instagram он поблагодарил фанатов и всех, кто переживал за него все это время.

"Ближайшие несколько недель я решил посвятить своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование. Спасибо еще раз всем, кто переживал за меня и поддержал моих близких! Сейчас со мной все в порядке, и в качестве доказательства своего хорошего самочувствие я прикладываю эту фотографию. И, пожалуйста, будьте здоровы!" — написал Хрусталев.

Он отметил, что сейчас врачам предстоит "более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента".