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17:18   15 Ноября 2020
Политика

ЦИК Молдавии: голосование во втором туре выборов проходит без нарушений

ЦИК Молдавии: голосование во втором туре выборов проходит без нарушений

Плебисцит во втором туре президентских выборов в Молдавии проходит без существенных нарушений, заявил заместитель председателя ЦИК Владимир Шарбан во время брифинга.

По словам зампредседателя Центральной избирательной комиссии Молдавии процесс голосования в государстве проходит в спокойной обстановке без нарушений, которые могут поставить президентские выборы под угрозу, пишет ТАСС.

"Процесс голосования на территории Республики Молдова проходит в нормальной обстановке", — заявил Шарбан.

Сейчас в Молдавии идет второй тур выборов президента страны, на пост которого баллотируются бывший премьер-министр Майя Санду и действующий глава республики Игорь Додон.

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#выборы #молдавия #Шарбан

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