Жалобы на недобросовестные продажи финансовых услуг снизились в России

Финансовые организации Российской Федерации стали реже обманывать клиентов при осуществлении продажи услуг, рассказали представители Центробанка "Известиям".

Финансовые организации Российской Федерации стали реже обманывать клиентов при осуществлении продажи услуг, рассказали представители Центробанка "Известиям".

Россияне стали реже жаловаться на непорядочность банковских организаций и страховых компаний. Уровень недобросовестных продаж финансовых услуг, или мисселинга, значительно снизился в России с февраля по сентябрь текущего года.

"Количество жалоб, связанных с таким обманом, уменьшилось почти на треть по сравнению с тем же периодом 2019 года", — пояснил регулятор.

На снижение количества таких обращений значительное влияние оказали контрольные мероприятия, введение рекомендаций по внедрению паспортов финансовых продуктов в банковских организациях, а также в сферах страхования. Свою роль оказал и коронавирусный кризис, уменьшив количество желающих посещать отделения банков.