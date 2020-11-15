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16:57   15 Ноября 2020
Экономика

Жалобы на недобросовестные продажи финансовых услуг снизились в России

Жалобы на недобросовестные продажи финансовых услуг снизились в России

Финансовые организации Российской Федерации стали реже обманывать клиентов при осуществлении продажи услуг, рассказали представители Центробанка "Известиям".

Россияне стали реже жаловаться на непорядочность банковских организаций и страховых компаний. Уровень недобросовестных продаж финансовых услуг, или мисселинга, значительно снизился в России с февраля по сентябрь текущего года.

"Количество жалоб, связанных с таким обманом, уменьшилось почти на треть по сравнению с тем же периодом 2019 года", — пояснил регулятор.

На снижение количества таких обращений значительное влияние оказали контрольные мероприятия, введение рекомендаций по внедрению паспортов финансовых продуктов в банковских организациях, а также в сферах страхования. Свою роль оказал и коронавирусный кризис, уменьшив количество желающих посещать отделения банков.

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#цб #регулятор #жалобы

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