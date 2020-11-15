"Побойтесь Бога": Захарова посоветовала Польше не бороться с Россией

Власти Польши должны бороться с осквернением памятников воинам Красной армии, а не упрекать Россию в манипуляциях против имиджа страны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власти Польши должны бороться с осквернением памятников воинам Красной армии, а не упрекать Россию в манипуляциях против имиджа страны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующим образом Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина, который назвал Россию "главной угрозой для Польши", пишет ТАСС.

Кроме того, Захарова указала на то, что российская сторона регулярно подвергается травле в медиа Польши. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала в своем Facebook-аккаунте.

"Да побойтесь Бога, Станислав. Столько <...> грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов", — подчеркнула она.

Захарова призвала власти Польши, если они заботятся о международном образе страны, находить и наказывать, оскверняющих расположенные в государстве захоронения и памятники воинам Красной армии.