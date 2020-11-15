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16:29   15 Ноября 2020
Политика

Трамп объяснил "победу" Байдена на выборах президента США

Трамп объяснил "победу" Байдена на выборах президента США

Действующий американский лидер Дональд Трамп объяснил фальсификациями "победу" Джо Байдена на выборах президента США.

Представителю Демократической партии США Джо Байдену удалось заручиться большим количеством голосов выборщиков за счет фальсификаций, указал Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

По слова действующего главы Белого дома, к подсчету голосов не были допущены наблюдатели от Республиканской партии США. Итоги подводились с помощью "ужасного" оборудования радикально левой частной компании Dominion, которая славится своей плохой репутацией, написал американский лидер.

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