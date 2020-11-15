Белорусский ОМОН начал вытеснять протестующих с площади перемен

Правоохранительные органы Белоруссии вынуждены были применить силу для разгона несанкционированной акции протеста против действующей власти.

Правоохранительные органы Белоруссии вынуждены были применить силу для разгона несанкционированной акции протеста против действующей власти.

Сообщается, что сотрудники ОМОН начали вытеснять оппозиционно настроенных граждан, которые устроили несогласованный митинг на так называемой площади перемен, находящийся на улице Червякова в столице Белоруссии. Протестующих вынудили отойти на близлежащие улицы.

Ситуация в Белоруссии обострилась после оглашения результатов выборов за пост президента страны, на которых одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Однако некоторые граждане отказались признавать результаты голосования, требуя назначить на пост президента Светлану Тихановскую.