Польша пытается оправдаться перед Европой за собственные неверные решения, которые препятствуют развитию региона, заявляя, что РФ "испортила репутацию" Варшавы.

Польша пытается оправдаться перед Европой за собственные неверные решения, которые препятствуют развитию региона, заявляя, что РФ "испортила репутацию" Варшавы.

Бывший российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал новые заявления польского руководства о том, что Россия якобы пытается испортить международную репутацию Варшавы при помощи атак в информационном пространстве. Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы министра-координатора спецслужб Республики Станислав Жарин журналистам польского издания Cyber Defence 24.

Жарин заявил, что Москва якобы пытается выставить Варшаву в невыгодном свете в глазах международного сообщества. Поэтому Польшу в последнее время считают страной, способной создать проблемы всему Евросоюзу.

Бывший сенатор, глава российского союза "Ветераны Афганистана" Франц Клинцевич в беседе с журналистами iReactor заявил, что в заявлениях России, касающихся Польши, нет никакого пропагандистского тренда, связанного с дискредитацией Варшавы. Есть лишь объективная оценка действий польского руководства, которое пытается "влезть везде". Корректностью поведение Варшавы не отличается и может быть детонатором серьезных провокаций.

"У Польши получился очень хороший рывок с учетом событий, которые произошли в Советском Союзе, с развалом СССР. На этих всех спекуляционных и разных противозаконных действиях Польша достаточно серьезно на фоне развалившегося СССР поднялась. Об этом никто сегодня не говорит", — напомнил Клинцевич.

Польша имеет энергетические контракты с США, поэтому и пытается дискредитировать Россию, чтобы оправдаться перед Вашингтоном. Сейчас Варшава заключила несколько контрактов, в том числе на сжиженный газ, которые Польше откровенно не выгодны. При этом Польша устроила обструкцию России, в том числе Газпрому. Это раздражает серьезный европейский бизнес, который все же разделяет экономику и политику.