16:15 15 Ноября 2020Политика
Путин шутливо спросил Шойгу о своем кресле во время совещания
Президент России Владимир Путин в шутливой форме задал вопрос главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о своем кресле во время совещания.
Президент России Владимир Путин в шутливой форме задал вопрос главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о своем кресле во время совещания.
В ходе совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса российский лидер пошутил по поводу рассадки участников мероприятия, которые оказались на расстоянии от него.
"Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?" — в шутку спросил Путин.
"Мы вас боимся", — ответил на вопрос президента РФ Шойгу.
В связи с эпидемиологической обстановкой в резиденции главы государства введены особые санитарные меры. Они коснулись и кресла президента, которое оказалось на расстоянии от других.