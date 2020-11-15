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16:15   15 Ноября 2020
Политика

Путин шутливо спросил Шойгу о своем кресле во время совещания

Путин шутливо спросил Шойгу о своем кресле во время совещания

Президент России Владимир Путин в шутливой форме задал вопрос главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о своем кресле во время совещания.

В ходе совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса российский лидер пошутил по поводу рассадки участников мероприятия, которые оказались на расстоянии от него.

"Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?" — в шутку спросил Путин.

"Мы вас боимся", — ответил на вопрос президента РФ Шойгу.

В связи с эпидемиологической обстановкой в резиденции главы государства введены особые санитарные меры. Они коснулись и кресла президента, которое оказалось на расстоянии от других.

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