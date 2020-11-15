Пилот объяснил, что ждет его коллегу за фаллический вираж в поддержку Дзюбы

Заслуженный пилот России Юрий Сытник усомнился в психическом здоровье сотрудника авиакомпании «Победа».

Пилоту авиакомпании «Победа» (принадлежит «Аэрофлоту») может грозить увольнение с «волчьим билетом» из-за своеобразного виража в небе над Нефтекамском. Об этом «Политике Сегодня» рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

«Если он умышленно нарисовал эту фигуру, то это мразь, которую надо гнать. Человеку с такой психикой нельзя доверять ни пассажиров, ни экипаж, ни самолет. Руководство компании при прохождении им комиссии должны писать характеристику: психика неустойчивая, совершает действия, несовместимые со званием командира корабля, требует постоянного контроля. Это приговор, который будет на всю оставшуюся жизнь», — категоричен летчик.

Во время полета из Москвы в Екатеринбург 11 ноября в воздушном пространстве Башкирии летчики совершили маневр, траектория которого была похожа на фаллический символ, на что обратили внимание авторы Telegram-канала FrequentFlyers. При этом в самой авиакомпании не взялись дать точную оценку произошедшему.

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны "Победы" так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле»,— сообщил тогда представитель авиакомпании.

В настоящий момент Росавиация проводит проверку, сообщает РБК со ссылкой на источник. Пилотам может грозить увольнение. По мнению, Сытникова, который имеет опыт руководства авиационными коллективами, после прохождения очередной медкомиссии у пилота «Победы» могут возникнуть большие проблемы.

«Ему скажут: "до свидания, спасибо, в ваших услугах не нуждаемся". У нас с СOVID-19 несколько сотен классных летчиков с хорошей подготовкой просто без работы сидят. Сократились рейсы, за рубеж мы почти не летаем. <...> Я бы его выгнал, и такой волчий билет бы ему выписал, что не дай бог», — заключил собеседник издания.

В ночь на 8 ноября в интернете появилось интимное видео с участием Артема Дзюбы. Шумиха обернулась тем, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать игрока на предстоящие матчи национальной команды, чтобы оградить его от излишнего негатива. Спортивная общественность отреагировала на скандал неоднозначно, хотя некоторые представители шоу-бизнеса поддержали нападающего.

Экипаж «Победы» 11 ноября запросил разрешение на выполнение виражей из-за «необходимости проверки радионавигационных средств», следует из донесения Росавиации. В документе говорится, что маневры не были предусмотрены планом полета и разрешением на использование воздушного пространства.

Получил ли командир экипажа согласие диспетчеров на такие маневры, в материалах ведомства не говорится. Но в итоге самолет прибыл в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге с 20-минутной задержкой, следует из данных сервиса FlightRadar24.com.