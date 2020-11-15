Украинская полиция зафиксировала 15 нарушений на выборах мэров

Сообщения о 15 нарушениях получено в ходе проведения второго тура выборов в местные органы самоуправления, заявил заместитель председателя полиции Александр Фацевич.

Сообщения о 15 нарушениях получено в ходе проведения второго тура выборов в местные органы самоуправления, заявил заместитель председателя полиции Александр Фацевич.

Правоохранительные органы Украины получили уже 15 сообщений, связанных с нарушениями на выборах в разных областях страны, отметил Фацевич. По одному из фактов возбуждено уголовное дело, добавил он.

Полиция круглосуточно охраняет все 1006 избирательных участков Украины, а для обеспечения безопасности избирателей задействовано более пяти тысяч полицейских, военнослужащих Нацгвардии и спасателей, сказал Фацевич.

15 ноября на Украине проходит второй тур выборов глав семи городов. Первый тур выборов в местные органы самоуправления прошел на Украине 25 октября.