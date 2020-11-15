Наблюдатели от СНГ рассказали, что выборы главы Молдавии проходят спокойно
Процесс голосования во втором туре выборов президента Молдавии проходит спокойно и без нарушений, сообщил наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ).
Координатор мониторинговой группы от МПА СНГ, депутат парламента Азербайджана Руфат Гулиев заявил, что ожидались инциденты и агрессивные заявления от политиков, но процесс голосования проходит спокойно.
Глава миссии, первый зампредседателя исполкома Содружества Виктор Гуминский также заявил об отсутствии серьезных нарушений в ходе выборов. Он отметил, что с участков для избирателей из Приднестровья поступает информация о возможных нарушениях. По его словам, там находятся наблюдатели, которые осуществляют контроль всего процесса голосования.
За процессом волеизъявления в Молдавии следят более двух тысяч национальных и международных наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ, ЕС, СНГ и других структур.