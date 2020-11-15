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15:33   15 Ноября 2020
Политика

Наблюдатели от СНГ рассказали, что выборы главы Молдавии проходят спокойно

Наблюдатели от СНГ рассказали, что выборы главы Молдавии проходят спокойно

Процесс голосования во втором туре выборов президента Молдавии проходит спокойно и без нарушений, сообщил наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ).

Координатор мониторинговой группы от МПА СНГ, депутат парламента Азербайджана Руфат Гулиев заявил, что ожидались инциденты и агрессивные заявления от политиков, но процесс голосования проходит спокойно.

Глава миссии, первый зампредседателя исполкома Содружества Виктор Гуминский также заявил об отсутствии серьезных нарушений в ходе выборов. Он отметил, что с участков для избирателей из Приднестровья поступает информация о возможных нарушениях. По его словам, там находятся наблюдатели, которые осуществляют контроль всего процесса голосования.

За процессом волеизъявления в Молдавии следят более двух тысяч национальных и международных наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ, ЕС, СНГ и других структур.

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#выборы #молдавия #наблюдатели

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