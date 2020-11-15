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15:31   15 Ноября 2020
Политика

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили процесс прекращения огня в Карабахе

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили процесс прекращения огня в Карабахе

Главы министерств иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили выполнение соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщает МИД РФ.

В ходе телефонного разговора Лавров и Байрамов обсудили процесс прекращения огня и военных действий на территории Карабаха. Главы военных ведомств РФ и Азербайджана затронули вопросы координации при развертывании российских миротворцев в НКР, а также организации их работы "на земле".

Обе стороны подтвердили, что необходимо привлечь международные организации к содействию в решении гуманитарных задач и восстановлении инфраструктуры региона.

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#россия #лавров #азербайджан #мид рф

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