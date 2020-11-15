Минобороны НКР уточнило количество погибших в нагорнокарабахском конфликте

Министерство обороны НКР сообщило о точном количестве погибших военных в нагорнокарабахском конфликте.

Министерство обороны НКР сообщило о точном количестве погибших военных в нагорнокарабахском конфликте.

Исходя из данных Минобороны НКР, с начала боевых действий погибло около 1434 военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха. Однако в Минобороны Армении заявляют, что число погибших в нагорнокарабахском конфликте составляет 2317 человек.

"На данный момент службой судмедэкспертизы экспертизу прошли тела 2 тыс. 317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

Известно, что 10 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение о полном прекращении огня. В регион внедрили российских миротворцев, которые должны занять позиции вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией.