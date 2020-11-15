Число пострадавших после взрыва газа в Ставрополе продолжает расти

Сотрудники экстренных служб сообщали о двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Ставрополе. Число раненых увеличилось до четырех, сообщил источник ФАН.

Сотрудники экстренных служб сообщали о двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Ставрополе. Число раненых увеличилось до четырех, сообщил источник ФАН.

Спасатели и сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия. Взрыв раздался в шестиэтажном жилом доме, после которого последовал пожар.

Огнем охвачено две квартиры, сообщил ФАН источник в экстренных службах. Дом не был газифицирован, вероятнее всего, взорвался газовый баллон. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.