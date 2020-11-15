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14:51   15 Ноября 2020
Политика

Полиция Молдавии столкнулась со сторонниками оппозиции в Варнице

Полиция Молдавии столкнулась со сторонниками оппозиции в Варнице

Столкновения сторонников оппозиции Молдавии с сотрудниками полиции произошли в населенном пункте Варница.

Отмечается, что ряд участников приднестровского конфликта и несколько депутатов парламента пытались перекрыть дорогу и заблокировать доступ к избирательным участкам для граждан государства с левого берега Днестра.

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#выборы #молдавия #Варница

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