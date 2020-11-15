14:51 15 Ноября 2020Политика
Полиция Молдавии столкнулась со сторонниками оппозиции в Варнице
Столкновения сторонников оппозиции Молдавии с сотрудниками полиции произошли в населенном пункте Варница.
Столкновения сторонников оппозиции Молдавии с сотрудниками полиции произошли в населенном пункте Варница.
Отмечается, что ряд участников приднестровского конфликта и несколько депутатов парламента пытались перекрыть дорогу и заблокировать доступ к избирательным участкам для граждан государства с левого берега Днестра.