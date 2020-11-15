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14:47   15 Ноября 2020
Экономика

Центробанк выступил за ограничение снятия наличных на кассах магазинов

Центробанк выступил за ограничение снятия наличных на кассах магазинов

ЦБ РФ рекомендовал российским банкам, выпускающим карты, ввести ограничения на снятие наличных в кассах магазинов, сообщили представители регулятора.

Держатели кредитных карт не должны снимать в кассах более 5000 рублей в сутки и 30 тыс. руб. в месяц, считают эксперты. Специалисты дали рекомендации по результатам пилотного проекта по предоставлению услуг по выводу средств (cash-out).

Владельцы платежных средств теперь имеют возможность снимать наличные с карты в магазине. Ограничения, предлагаемые российским регулятором, связаны с минимизацией рисков причастности торговых и сервисных компаний к незаконной деятельности. Сервис cash-out может закрепиться только в небольших городах России, подчеркнули в Центробанке.

Сервис выдачи наличных в кассах российских магазинов функционирует в течение нескольких лет. Сбербанк, крупнейшая кредитная организация России, предоставляет данную услугу в магазинах "Вкусвилл", а также в торговых точках, расположенных в удаленных и малонаселенных районах России.

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#цб рф #магазины #наличные деньги

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