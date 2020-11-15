Центробанк выступил за ограничение снятия наличных на кассах магазинов

ЦБ РФ рекомендовал российским банкам, выпускающим карты, ввести ограничения на снятие наличных в кассах магазинов, сообщили представители регулятора.

ЦБ РФ рекомендовал российским банкам, выпускающим карты, ввести ограничения на снятие наличных в кассах магазинов, сообщили представители регулятора.

Держатели кредитных карт не должны снимать в кассах более 5000 рублей в сутки и 30 тыс. руб. в месяц, считают эксперты. Специалисты дали рекомендации по результатам пилотного проекта по предоставлению услуг по выводу средств (cash-out).

Владельцы платежных средств теперь имеют возможность снимать наличные с карты в магазине. Ограничения, предлагаемые российским регулятором, связаны с минимизацией рисков причастности торговых и сервисных компаний к незаконной деятельности. Сервис cash-out может закрепиться только в небольших городах России, подчеркнули в Центробанке.

Сервис выдачи наличных в кассах российских магазинов функционирует в течение нескольких лет. Сбербанк, крупнейшая кредитная организация России, предоставляет данную услугу в магазинах "Вкусвилл", а также в торговых точках, расположенных в удаленных и малонаселенных районах России.