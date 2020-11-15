Огнеметная установка "Солнцепек" сможет стрелять новыми снарядами

Установка ТОС-1А "Солнцепек" получит новые снаряды и улучшенную защищенность от противотанковых ракет. Об этом сообщило Минобороны России.

Установка ТОС-1А "Солнцепек" получит новые снаряды и улучшенную защищенность от противотанковых ракет. Об этом сообщило Минобороны России.

Начата модернизация тяжелых огнеметных установок. Предполагается, что улучшенные комплексы будут лучше защищены от противотанковых средств, и будут вооружены снарядами повышенной мощности и силы поражения. Благодаря новым неуправляемым зарядам может быть сокращено время на прицеливание и стрельбу, и сократится расход боеприпасов.

"В них будет повышена защищенность от противотанковых средств поражения, увеличена дальность и точность стрельбы, а также площадь поражения цели одним боеприпасом", — сообщили в военном ведомстве.

Новости о модернизации огнеметных систем впервые появились 13 ноября. Об этом в интервью сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он добавил, что на войсковых испытаниях находится и установка ТОС-2 "Тосочка".