Москва и Баку обсудили дополнительное время для вывода войск Армении из НКР

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили предоставление дополнительного времени Армении для вывода ее войск из Кельбаджарского района.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили предоставление дополнительного времени Армении для вывода ее войск из Кельбаджарского района.

Армения через Россию попросила Азербайджан дать отсрочку для вывода своих военных с территории Кельбаджарского района в Нагорном Карабахе до 25 ноября, сообщил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев в ходе брифинга с прессой.

Ереван обратился с этой просьбой в связи с маленькой пропускной способностью единственной дороги, которая пролегает из Кельбаджарского района в Армению. Баку согласился дать дополнительное время до 25 ноября.