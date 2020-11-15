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14:23   15 Ноября 2020
Политика

Москва и Баку обсудили дополнительное время для вывода войск Армении из НКР

Москва и Баку обсудили дополнительное время для вывода войск Армении из НКР

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили предоставление дополнительного времени Армении для вывода ее войск из Кельбаджарского района.

Армения через Россию попросила Азербайджан дать отсрочку для вывода своих военных с территории Кельбаджарского района в Нагорном Карабахе до 25 ноября, сообщил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев в ходе брифинга с прессой.

Ереван обратился с этой просьбой в связи с маленькой пропускной способностью единственной дороги, которая пролегает из Кельбаджарского района в Армению. Баку согласился дать дополнительное время до 25 ноября.

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#азербайджан #армения #карабах

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