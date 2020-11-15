14:23 15 Ноября 2020Политика
Москва и Баку обсудили дополнительное время для вывода войск Армении из НКР
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили предоставление дополнительного времени Армении для вывода ее войск из Кельбаджарского района.
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили предоставление дополнительного времени Армении для вывода ее войск из Кельбаджарского района.
Армения через Россию попросила Азербайджан дать отсрочку для вывода своих военных с территории Кельбаджарского района в Нагорном Карабахе до 25 ноября, сообщил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев в ходе брифинга с прессой.
Ереван обратился с этой просьбой в связи с маленькой пропускной способностью единственной дороги, которая пролегает из Кельбаджарского района в Армению. Баку согласился дать дополнительное время до 25 ноября.