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14:21   15 Ноября 2020
Армия

Вице-премьер РФ Юрий Борисов исключил срыв ГОЗ по ядерному оружию

Вице-премьер РФ Юрий Борисов исключил срыв ГОЗ по ядерному оружию

Ядерная триада обсуждалась на серии встреч президента РФ Владимира Путина с представителями ОПК и Минобороны РФ. Вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал это направление приоритетом.

Приоритетность работ по гособоронзаказу, относящихся к укреплению российской ядерной триады, означает, что не может быть и речи даже о предпосылках к срыву данных работ. Вице-премьер РФ Юрий Борисов добавил, что система управления ядерных сил России будет создана с использованием на 100% отечественных компонентов. Он уверен, что отсутствие импортных решений сделает эту систему полностью контролируемой.

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#борисов #гособоронзаказ #ядерная триада

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