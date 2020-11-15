Вице-премьер РФ Юрий Борисов исключил срыв ГОЗ по ядерному оружию

Ядерная триада обсуждалась на серии встреч президента РФ Владимира Путина с представителями ОПК и Минобороны РФ. Вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал это направление приоритетом.

Ядерная триада обсуждалась на серии встреч президента РФ Владимира Путина с представителями ОПК и Минобороны РФ. Вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал это направление приоритетом.

Приоритетность работ по гособоронзаказу, относящихся к укреплению российской ядерной триады, означает, что не может быть и речи даже о предпосылках к срыву данных работ. Вице-премьер РФ Юрий Борисов добавил, что система управления ядерных сил России будет создана с использованием на 100% отечественных компонентов. Он уверен, что отсутствие импортных решений сделает эту систему полностью контролируемой.