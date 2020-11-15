Совфед назвал "очередной страшилкой" заявление Варшавы о деятельности РФ

Заявление Варшавы о том, что РФ якобы вредит репутации Польши, является "очередной страшилкой", сказал председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Заявление Варшавы о том, что РФ якобы вредит репутации Польши, является "очередной страшилкой", сказал председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о "российской угрозе" для Варшавы — "очередная страшилка", сказал Косачев. По его словам, можно найти десятки или даже сотни заявлений, сделанных политическими деятелями Польши и выставляющих Россию в дискредитирующем смысле, сообщает "Говорит Москва".

Варшава представляет себя государством, которое находится под постоянной угрозой и нуждается в защите Запада, отметил дипломат. Польша распространяет фейки о своих соседях, сказал Косачев и добавил, что в отношении России это делается регулярно.