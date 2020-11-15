Россияне могут получить ипотечные кредиты на 3,5 трлн рублей к концу 2020 года

Объем выданных в России ипотечных кредитов может достичь рекордного уровня в 3,5 трлн рублей к концу 2020 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Объем выданных в России ипотечных кредитов может достичь рекордного уровня в 3,5 трлн рублей к концу 2020 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В прошлом году российские финансовые организации выдали ипотечных кредитов на 3,1 трлн рублей, добавил Хуснуллин.

"Сейчас мы уже превысили эту цифру", – заявил вице-премьер РФ.

Рекордный результат будет достигнут благодаря программе льготного кредитования на уровне 6,5%. Ей уже воспользовались 300 тыс. российских семей. В общей сложности 1,3 млн россиян в этом году взяли ипотеку, отметил Хуснуллин.

В России преждевременно превзошли годовой максимум по выдаче ипотечных кредитов. За девять месяцев текущего года объем выданных займов гражданам достиг 3,25 трлн рублей, что почти на четверть триллиона больше, чем в рекордном 2018 году.