Достать ножи. Две непримиримые Америки пролили кровь в Вашингтоне

Многотысячная акция в поддержку Трампа завершилась стычками с поножовщиной.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа развернули массовые митинги в столице. Позже акции переросли в столкновения с противниками главы государства, в результате которых по меньшей мере один человек получил серьезные ранения.

Многотысячная акция прошла на Freedom Plaza недалеко от Белого дома. Сторонники Трампа требовали прекратить кражу голосов. Также часть митингующих направилась к зданию Верховного суда в знак протеста против результатов выборов.

Многие из присутствующих были одеты в военную форму и бронежилеты. Сам Трамп заявил, что в его поддержку вышли сотни тысяч человек. В Twitter он опубликовал записи, на которых видны улицы, заполненные митингующими.

Он также раскритиковал то, как СМИ освещали это событие: Fox News и другие, по его словам, «отправили своих корреспондентов на улицы, где почти никого нет».

.@FoxNews and the Fake News Networks aren’t showing these massive gatherings. Instead they have their reporters standing in almost empty streets. We now have SUPPRESSION BY THE PRESS. MAGA! https://t.co/RMOa4jKZwA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

Однако позже в пяти кварталах к востоку от Белого дома вспыхнуло противостояние между противниками и сторонниками Трампа, причем последние вооружились дубинками.

По данным Washington Post, схватка длилась несколько минут, прежде чем прибыла полиция. Во время драки мужчину ударили ножом в спину. Пострадавшего госпитализировали.

На этом эксцессы не закончились. Как пишет WP, «проявились две непримиримые версии Америки», и хотя акции протекали в основном мирно, столкновения все же случались. По информации газеты, «с обеих сторон были окровавленные люди», по меньшей мере 20 человек задержали. В результате беспорядков пострадали также двое полицейских.

После завершения митингов республиканцев атаковали сторонники леворадикального движения «Антифа». Несколько десятков протестующих, прикрываясь щитами с надписями Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), обошли по кругу отель Willard InterContinental, в котором находились сторонники Трампа.

Радикалы также жгли на Freedom Plaza различную протрамповскую атрибутику, а также ввязывались в словесные перепалки со сторонниками республиканца. Полиция перегородила один из выходов с площади и не вмешивались в происходящее.

Women take down Black Lives Matter boards at BLM Plaza in DC #MillionMAGAMarch #DC #MarchForTrump pic.twitter.com/9BpcVzszng — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 15, 2020

Действующий президент США в ответ призвал столичную полицию активнее пресекать действия левых радикалов.

ANTIFA SCUM ran for the hills today when they tried attacking the people at the Trump Rally, because those people aggressively fought back. Antifa waited until tonight, when 99% were gone, to attack innocent #MAGA People. DC Police, get going — do your job and don’t hold back!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

«Негодяи из "Антифа" сегодня бросились наутек, когда попытались нападать на участников митинга в поддержку Трампа, потому что эти люди дали им агрессивный отпор. <....> Полиция округа Колумбия, возьмитесь за дело и выполняйте свою работу, хватит действовать нерешительно!» — написал Трамп.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Из-за рекордной явки и множества проголосовавших по почте часть бюллетеней попала в избирательные комиссии после официального завершения голосования. 8 ноября американские СМИ отдали победу демократу Джо Байдену. Дональд Трамп не признает итогов голосования, заявляя о фальсификациях из-за почтового голосования. Он продолжает проводить митинги в свою поддержку.