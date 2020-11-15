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16:08   15 Ноября 2020
Весь мир

Достать ножи. Две непримиримые Америки пролили кровь в Вашингтоне

Достать ножи. Две непримиримые Америки пролили кровь в Вашингтоне

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа развернули массовые митинги в столице. Позже акции переросли в столкновения с противниками главы государства, в результате которых по меньшей мере один человек получил серьезные ранения.

Многотысячная акция прошла на Freedom Plaza недалеко от Белого дома. Сторонники Трампа требовали прекратить кражу голосов. Также часть митингующих направилась к зданию Верховного суда в знак протеста против результатов выборов.

Многие из присутствующих были одеты в военную форму и бронежилеты. Сам Трамп заявил, что в его поддержку вышли сотни тысяч человек. В Twitter он опубликовал записи, на которых видны улицы, заполненные митингующими.

Он также раскритиковал то, как СМИ освещали это событие: Fox News и другие, по его словам, «отправили своих корреспондентов на улицы, где почти никого нет».

Однако позже в пяти кварталах к востоку от Белого дома вспыхнуло противостояние между противниками и сторонниками Трампа, причем последние вооружились дубинками.

По данным Washington Post, схватка длилась несколько минут, прежде чем прибыла полиция. Во время драки мужчину ударили ножом в спину. Пострадавшего госпитализировали.

На этом эксцессы не закончились. Как пишет WP, «проявились две непримиримые версии Америки», и хотя акции протекали в основном мирно, столкновения все же случались. По информации газеты, «с обеих сторон были окровавленные люди», по меньшей мере 20 человек задержали. В результате беспорядков пострадали также двое полицейских.

После завершения митингов республиканцев атаковали сторонники леворадикального движения «Антифа». Несколько десятков протестующих, прикрываясь щитами с надписями Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), обошли по кругу отель Willard InterContinental, в котором находились сторонники Трампа.

Радикалы также жгли на Freedom Plaza различную протрамповскую атрибутику, а также ввязывались в словесные перепалки со сторонниками республиканца. Полиция перегородила один из выходов с площади и не вмешивались в происходящее.

Действующий президент США в ответ призвал столичную полицию активнее пресекать действия левых радикалов.

 

«Негодяи из "Антифа" сегодня бросились наутек, когда попытались нападать на участников митинга в поддержку Трампа, потому что эти люди дали им агрессивный отпор. <....> Полиция округа Колумбия, возьмитесь за дело и выполняйте свою работу, хватит действовать нерешительно!» — написал Трамп.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Из-за рекордной явки и множества проголосовавших по почте часть бюллетеней попала в избирательные комиссии после официального завершения голосования. 8 ноября американские СМИ отдали победу демократу Джо Байдену. Дональд Трамп не признает итогов голосования, заявляя о фальсификациях из-за почтового голосования. Он продолжает проводить митинги в свою поддержку. 

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#сша #митинг #трамп

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