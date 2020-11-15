Политолог: опыт РФ поможет Минску обрести политическую стабильность

Политолог и президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин прокомментировал спад активности протестного движения в Белоруссии.

Политолог и президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин прокомментировал спад активности протестного движения в Белоруссии.

Если белорусские власти продолжат опираться на опыт России в борьбе с незаконными протестными акциями, то политическая стабильность вернется в регион уже в самое ближайшее время, заявил Самонкин.

"Минску обязательно нужно и дальше перенимать опыт РФ в борьбе с незаконными митингами. Но только в пределах правового поля", — уверен Самонкин.

Ситуация в Белоруссии резко обострилась после оглашения результатов выборов за пост президента страны, на которых одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Однако оппозиционно настроенные граждане отказались признавать результаты голосования, требуя назначить на пост президента Светлану Тихановскую, пишет NewInform.

Политолог убежден в том, что волна митингов в Белоруссии изживет себя еще до Нового года. Он отметил, что попытка "цветной революции" в стране реализована с провалом. По его мнению, дальнейшее использование несанкционированных уличных акций нецелесообразно, Лукашенко не уйдет в отставку.