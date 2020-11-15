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13:40   15 Ноября 2020
Происшествия

Белорусские правоохранители провели задержания на акции в Минске

Белорусские правоохранители провели задержания на акции в Минске

Несколько участников незаконного митинга в столице Белоруссии были доставлены правоохранителями в милицию, пишет Sputnik со ссылкой на источник.

Акция протеста у станции метро "Пушкинская" в Минске закончилась задержаниями. Прибывшие на место инцидента правоохранители остановили нескольких участников митинга и доставили их в отдел для выяснения обстоятельств, заявила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

Также сотрудник ведомства обратилась к жителям Белоруссии с просьбой не поддаваться на призывы, публикуемые в Telegram-каналах с просьбой принять участие в незаконном митинге, и соблюдать законодательство страны.

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#митинг #белоруссия #задержания

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