Белорусские правоохранители провели задержания на акции в Минске

Несколько участников незаконного митинга в столице Белоруссии были доставлены правоохранителями в милицию, пишет Sputnik со ссылкой на источник.

Несколько участников незаконного митинга в столице Белоруссии были доставлены правоохранителями в милицию, пишет Sputnik со ссылкой на источник.

Акция протеста у станции метро "Пушкинская" в Минске закончилась задержаниями. Прибывшие на место инцидента правоохранители остановили нескольких участников митинга и доставили их в отдел для выяснения обстоятельств, заявила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

Также сотрудник ведомства обратилась к жителям Белоруссии с просьбой не поддаваться на призывы, публикуемые в Telegram-каналах с просьбой принять участие в незаконном митинге, и соблюдать законодательство страны.