13:40 15 Ноября 2020Происшествия
Белорусские правоохранители провели задержания на акции в Минске
Несколько участников незаконного митинга в столице Белоруссии были доставлены правоохранителями в милицию, пишет Sputnik со ссылкой на источник.
Несколько участников незаконного митинга в столице Белоруссии были доставлены правоохранителями в милицию, пишет Sputnik со ссылкой на источник.
Акция протеста у станции метро "Пушкинская" в Минске закончилась задержаниями. Прибывшие на место инцидента правоохранители остановили нескольких участников митинга и доставили их в отдел для выяснения обстоятельств, заявила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
Также сотрудник ведомства обратилась к жителям Белоруссии с просьбой не поддаваться на призывы, публикуемые в Telegram-каналах с просьбой принять участие в незаконном митинге, и соблюдать законодательство страны.