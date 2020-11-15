Приднестровцы подверглись провокациям на выборах президента Молдавии

Правоохранительные органы Молдавии сообщили о провокациях в отношении избирателей из Приднестровья, на втором этапе выборов президента.

Правоохранительные органы Молдавии сообщили о провокациях в отношении избирателей из Приднестровья, на втором этапе выборов президента.

Об этом сообщил замглавы Генерального комиссариата полиции республики Марин Максиан.

По его словам, на мосту около населенного пункта Сенатовка разбросали заостренные металлические предметы. Это привело к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям. В результате пострадали гражданские и полицейские автомобили. Мост через реку Днестр связывает несколько населенных пунктов Приднестровья и территорию Молдавии.

Максиан ранее сообщал о множестве зафиксированных случаев препятствования голосованию во время первого тура выборов. Проевропейская оппозиция блокировала дорожное движение, останавливала людей для проверки документов и незаконно проникала в автомобили.