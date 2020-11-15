План Трампа по выводу войск из Сирии сорвался из-за саботажа Пентагона

Замысел Дональда Трампа вывести войска из Сирии сорвался после обмана со стороны его окружения. Об этом пишет ФАН, цитируя экс-спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри.

Замысел Дональда Трампа вывести войска из Сирии сорвался после обмана со стороны его окружения. Об этом пишет ФАН, цитируя экс-спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри.

Президент США Дональд Трамп был введен в заблуждение руководством Госдепартамента и Пентагона. Он хотел проводить политику уменьшения военнослужащих ВС США в других странах. Однако такие намерения поставили под угрозу оккупацию Сирии. Джеффри изначально находился в конфронтации с Трампом. Президент объявил о победе над ИГИЛ (ИГ, организация запрещена в России), и собрался выводить войска.

"Мы же с этого момента играли с ним "в наперстки", чтобы руководству США было непонятно, сколько у нас там войск", — заявил Джеффри.

Трамп был согласен оставить 200-400 солдат США в Сирии, не более. Однако их настоящее количество неизвестно. Численность сотрудников американских ЧВК также остается под вопросом. Они охраняют нефтяников из Британии в процессе незаконной добычи сирийской нефти. Процесс находится под контролем Госдепа.