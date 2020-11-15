Крупнейшая в мире зона свободной торговли создана в Азии

Самый крупный торговый союз в мире создан пятнадцатью странами Азиатско-Тихоокеанского региона, передает агентство Reuters.

Самый крупный торговый союз в мире создан пятнадцатью странами Азиатско-Тихоокеанского региона, передает агентство Reuters.

Соглашение о создании зоны свободной торговли подписано десятью странами, являющимися членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Китаем, Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией. Сообщается, что в ноябре прошлого года Индия вышла из переговоров о данном союзе, однако, если она поменяет решение, то "двери для нее всегда открыты", добавили в ассоциации.

"Вскоре ВРЭП будет ратифицировано подписавшими странами и вступит в силу", — отметил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.

Документ подразумевает всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, что благотворно скажется на восстановлении экономик стран-участников соглашения в постпандемический период. Процедура оформления союза проводилась в ходе проходящей ежегодной серии саммитов АСЕАН в онлайн-формате.