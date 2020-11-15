Часть наследства Жванецкого может достаться внебрачному сыну сатирика
Внебрачный сын покойного Михаила Жванецкого Григорий может претендовать на часть многомиллионного наследства сатирика. Домочадцы надеются, что писатель оставил завещание.
С момента смерти известного российского сатирика Михаила Жванецкого прошло уже девять дней. Похороны 86-летнего писателя состоялись 9 ноября в Москве. Теперь домочадцы и его друзья надеются, что покойный эстрадный артист оставил завещание на свое многомиллионное наследство, часть из которого может достаться его внебрачному сыну Григорию от домработницы.
По данным СМИ, у Жванецкого был шикарный дом в Подмосковье на 540 "квадратов", шестикомнатная квартира в элитном районе столицы России и два загородных дома, один из которых в Одессе. В общей сложности состояние писателя оценили примерно в полмиллиарда рублей, сообщил телеканал НТВ в программе "Ты не поверишь!".
Михаил Жванецкий был женат четыре раза, у него есть несколько детей, но лишь один из них — сын Дмитрий от четвертой жены, носит его фамилию. Остальные дети зарегистрированы под фамилиями своих матерей.