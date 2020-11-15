Часть наследства Жванецкого может достаться внебрачному сыну сатирика

Внебрачный сын покойного Михаила Жванецкого Григорий может претендовать на часть многомиллионного наследства сатирика. Домочадцы надеются, что писатель оставил завещание.

Внебрачный сын покойного Михаила Жванецкого Григорий может претендовать на часть многомиллионного наследства сатирика. Домочадцы надеются, что писатель оставил завещание.

С момента смерти известного российского сатирика Михаила Жванецкого прошло уже девять дней. Похороны 86-летнего писателя состоялись 9 ноября в Москве. Теперь домочадцы и его друзья надеются, что покойный эстрадный артист оставил завещание на свое многомиллионное наследство, часть из которого может достаться его внебрачному сыну Григорию от домработницы.

По данным СМИ, у Жванецкого был шикарный дом в Подмосковье на 540 "квадратов", шестикомнатная квартира в элитном районе столицы России и два загородных дома, один из которых в Одессе. В общей сложности состояние писателя оценили примерно в полмиллиарда рублей, сообщил телеканал НТВ в программе "Ты не поверишь!".

Михаил Жванецкий был женат четыре раза, у него есть несколько детей, но лишь один из них — сын Дмитрий от четвертой жены, носит его фамилию. Остальные дети зарегистрированы под фамилиями своих матерей.