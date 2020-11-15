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12:48   15 Ноября 2020
Политика

Милиция Минска задержала несколько десятков человек на протестах

Милиция Минска задержала несколько десятков человек на протестах

Милиция Белоруссии задержала несколько десятков человек на протестах, проходящих в столице республики в воскресенье.

Как сообщает корреспондент ТАСС, несколько десятков активистов задержаны около станции метро "Пушкинская" в Минске.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. По официальным данным ЦИК республики, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, за него проголосовало 80% избирателей. За его оппонента Светлану Тихановскую голоса отдали 10,1% избирателей.

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#минск #белоруссия #протест

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