Депутаты пытаются вернуть на пост главы Повалихинского села экс-уборщицу

Повалихинские депутаты ломают голову над тем, как вернуть на должность главы поселения передумавшую увольняться Марину Удгодскую. Ранее женщина работала местной уборщицей.

Повалихинские депутаты ломают голову над тем, как вернуть на должность главы поселения передумавшую увольняться Марину Удгодскую. Ранее женщина работала местной уборщицей.

Некоторое время назад Марина Удгодская одержала победу на выборах в Повалихинском сельском поселении. Однако позже она приняла решение сложить с себя полномочия главы поселения. Депутаты поддержали ее решение, проголосовав за отставку, но в дальнейшем Удгодская отказалась увольняться.

По ее словам, местные жители положительно отреагировали на ее "возвращение", однако сейчас на повестке дня стоит вопрос, что делать с уже утвержденным решением об увольнении.

"Как будет в плане процедуры, я даже не знаю. Нам как депутатам поселения ничего не сообщили. Но не буду скрывать, я рада, что Марина передумала", — прокомментировала ситуацию Елена Афанасьева.

По информации сотрудников сельсовета, Марина Удгодская должна сложить полномочия 19 ноября.