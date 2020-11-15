Украина нашла необычное решение в подготовке ко второй волне коронавируса

Власти Украины создали Фонд борьбы с коронавирусом, уникально распределив денежные средства на подготовку ко второй волне инфекции в стране.

Власти Украины создали Фонд борьбы с коронавирусом, уникально распределив денежные средства на подготовку ко второй волне инфекции в стране.

Украина выделила Фонду 66 млрд гривен, из которых на обеспечение медучреждений кислородом направили 0,6 млрд гривен. Еще 0,7 млрд гривен потратили на обеспечение лабораторий. Кроме того, 3,2 млрд гривен выплатили в качестве надбавок и доплат медработникам, передает РИА Новости.

Однако большая часть выделенных средств была потрачена на строительство дорог. К концу года украинские власти намерены реализовать порядка 33,7 млрд гривен из 66 выделенных млрд на дорожные работы. Таким образом правительство намеревалось поддержать свой рейтинг, однако строительство дорог никак не способствовало подготовке страны ко второй волне коронавируса.