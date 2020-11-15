США обеспокоены российской системой "Мертвая рука"

Пентагон обеспокоен возможным наличием на вооружении российской армии советского комплекса автоматического управления ответным ядерным ударом "Периметр".

Пентагон обеспокоен возможным наличием на вооружении российской армии советского комплекса автоматического управления ответным ядерным ударом "Периметр".

Комплекс "Периметр" на Западе известен как "Мертвая рука", сообщается в докладе помощника государственного секретаря США по международной безопасности Кристофера Форда, опубликованном в пятницу, передает ТАСС.

Автор доклада рассматривает аспекты морали и международного права в контексте ядерного разоружения. По словам Форда, система "Периметр" была создана в СССР и, вероятно, оставлена на вооружении.

"Ее наличие, судя по всему, в 2011 году подтвердил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев", - сказал представитель Госдепартамента.

Форд уверен, что "Периметр" будет непременно активирован высшим командованием в условиях кризиса. В этом случае "Периметр" автоматически даст приказ на запуск ракет ядерного арсенала страны, если засечет ядерные взрывы на территории России.