Трамп обратился к полиции из-за стычек республиканцев с левыми радикалами

Действующий президент США Дональд Трамп попросил полицию Вашингтона активнее противодействовать левым радикалам, которые вступали в потасовки со сторонниками республиканца.

Действующий президент США Дональд Трамп попросил полицию Вашингтона активнее противодействовать левым радикалам, которые вступали в потасовки со сторонниками республиканца.

Представители "Антифа" стали отступать после агрессивного отпора приверженцев президента, сообщил Дональд Трамп в своем Twitter. Противники республиканцев дожидались, пока основная масса их оппонентов разойдется.

Левые радикалы планировали напасть на сторонников движения американского президента Make America Great Again (MAGA). Полиция округа Колумбия должна выполнять свою работу и действовать решительно, подчеркнул Трамп в соцсетях.