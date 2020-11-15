Популярность индивидуальных инвестиционных счетов растет в России

Россияне заменяют теряющие привлекательность банковские вклады новым продуктом — индивидуальными инвестиционными счетами. Детали использования ИИС выяснили у аналитиков СМИ.

Россияне заменяют теряющие привлекательность банковские вклады новым продуктом — индивидуальными инвестиционными счетами. Детали использования ИИС выяснили у аналитиков СМИ.

Проценты по банковским вкладам снижаются на фоне коронавирусного кризиса, финансовые эксперты пророчат рост дохода с депозитов не ранее середины следующего года. На фоне оттока средств россиян из банков отмечается прирост в ИИС. Из зарегистрированных 3 млн счетов половина была открыта в 2020 году, рассказали в Мосбирже.

ИИС позволяют вернуть 13% уплаченного НДФЛ при определенных условиях, а также получить дополнительные средства от вложений в акции или облигации.

"Так можно обеспечить порядка девяти процентов среднегодовой доходности", — считает председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.

ИИС второго типа доступен лицам без официальных доходов и позволяет получать не облагающуюся налогами прибыль от операций с ценными бумагами, однако для его использования необходимо располагать некоторым опытом. К тому же еще один тип ИИС был предложен Центробанком в октябре 2020 года. Он освобождает прибыль от инвестиций от уплаты налога, а также предусматривает компенсацию удержанного работодателем НДФЛ.