Токио и Пекин согласовывают встречу министров обороны

КНР и Япония ведут переговоры об организации визита министра обороны Китая Вэй Фэнхэ в Токио для встречи с его японским коллегой Нобуо Киси.

КНР и Япония ведут переговоры об организации визита министра обороны Китая Вэй Фэнхэ в Токио для встречи с его японским коллегой Нобуо Киси.

Ранее стороны пытались согласовать визит министра обороны Китая в Японию в октябре текущего года. Согласно предварительной информации, обсуждение даты встречи все еще продолжается, а в ближайшее время между главами оборонных ведомств могут состояться телефонные переговоры.

Если встреча все-таки состоится, будет обсуждаться вопрос спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао). Кроме того, на повестке дня будут активные действия КНР в Южно-Китайском море.

Ситуация вокруг островов Сенкаку резко обострилась после того, как в 2012 году руководство Японии заявило об их покупке у частных лиц. С тех пор военные корабли КНР регулярно патрулируют воды около спорных территорий.