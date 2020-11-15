Беглов проверил благоустройство центра реабилитации инвалидов в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках объезда Красногвардейского район проверил благоустройство центра реабилитации инвалидов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках объезда Красногвардейского район проверил благоустройство центра реабилитации инвалидов.

В скором времени рядом с учреждением появится спортивная площадка. Там построят уникальные мини-поля для гольфа и бочче. Кроме того, будет построена универсальная площадка для игры в футбол и баскетбол. В 2021 году там появится водно-оздоровительный комплекс, его строительство будет стоить 1,6 миллиона рублей. Сама территория участка была включена в программу регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2022 год с финансированием 70,5 млн.

Ранее Александр Беглов подписал постановление о выделении дополнительных средств на развитие метро. Документ предполагает выделение 800 млн руб. на строительство участка от станции "Спасская" до станции "Морской фасад".