Сторонник Трампа получил ранение после драки с противниками президента

Противостояние сторонников и противников действующего президента Дональда Трампа в Вашингтоне закончилось ножевым ранением одного из участников потасовки.

Противостояние сторонников и противников действующего президента Дональда Трампа в Вашингтоне закончилось ножевым ранением одного из участников потасовки.

Об этом рассказал представитель пожарной службы, передает издание Washington Post. Раненого госпитализировали.

В вечернее время сторонники и противники республиканца начали драку в пяти кварталах к востоку от Белого дома. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия через пять минут после начала потасовки.

Ножевое ранение в спину получил молодой человек 20 лет. С серьезными травмами его доставили в больницу, добавили журналисты.