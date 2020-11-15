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11:30   15 Ноября 2020
Политика

Сторонник Трампа получил ранение после драки с противниками президента

Сторонник Трампа получил ранение после драки с противниками президента

Противостояние сторонников и противников действующего президента Дональда Трампа в Вашингтоне закончилось ножевым ранением одного из участников потасовки.

Об этом рассказал представитель пожарной службы, передает издание Washington Post. Раненого госпитализировали.

В вечернее время сторонники и противники республиканца начали драку в пяти кварталах к востоку от Белого дома. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия через пять минут после начала потасовки.

Ножевое ранение в спину получил молодой человек 20 лет. С серьезными травмами его доставили в больницу, добавили журналисты.

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#сша #трамп #washington post

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