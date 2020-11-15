Российский медик рассказала про скрытые угрозы коронавируса

Существуют скрытые угрозы коронавируса. Об этом рассказала директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.

Существуют скрытые угрозы коронавируса. Об этом рассказала директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.

Специалист из России сообщила «Комсомольской правде«, какие последствия несет за собой коронавирусная инфекция. Болезнь неблагоприятно влияет на поджелудочную железу. Коронавирус подвергает риску развития диабета первого типа. Имеются в виду те, кто переболел инфекцией.

Физическая активность снизилась на фоне пандемии. Это может привести к ожирению, которое увеличит риск развития диабета второго типа. Однако истощенным людям тоже будет тяжело переносить коронавирус, отметила Шестакова.

Медик порекомендовала пить больше воды и употреблять меньше сладкого при заражении коронавирусом.