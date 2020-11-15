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11:18   15 Ноября 2020
Политика

Игорь Додон проголосовал за мир в Молдавии

Игорь Додон проголосовал за мир в Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, выступил с заявлением после голосования на одном из избирательных участков страны.

Согласно тексту сообщения, действующий глава государства отдал свой голос на президентских выборах за укрепление государственности, взвешенную внешнюю политику и мир в Молдавии.

Сегодня, 15 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Гражданам страны предстоит решить, кто будет управлять страной в течение следующих четырех лет.

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#выборы #молдавия #додон

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