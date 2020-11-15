11:18 15 Ноября 2020Политика
Игорь Додон проголосовал за мир в Молдавии
Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, выступил с заявлением после голосования на одном из избирательных участков страны.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, выступил с заявлением после голосования на одном из избирательных участков страны.
Согласно тексту сообщения, действующий глава государства отдал свой голос на президентских выборах за укрепление государственности, взвешенную внешнюю политику и мир в Молдавии.
Сегодня, 15 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Гражданам страны предстоит решить, кто будет управлять страной в течение следующих четырех лет.