11:08 15 Ноября 2020Общество
В России за сутки выявили рекордное количество зараженных коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные о заболеваемости COVID-19 в России.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные о заболеваемости COVID-19 в России.
Количество подтвержденных случаев коронавируса в РФ выросло за прошедшие сутки на 22 572, всего составив 1 925 825 случаев заболевания, сообщили в оперштабе.
Предоставленные данные получены на основе анализа ситуации в 85 регионах страны. Отмечается, что 5 854 случаев, то есть 25,9% от общего числа, протекали без каких бы то ни было клинических проявлений. На сегодняшний день темп прироста заболевших коронавирусом в России составляет 1,2%.
За сутки было фиксировано 352 летальных исхода, полностью выздоровели 14 456 человек.