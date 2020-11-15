В России за сутки выявили рекордное количество зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные о заболеваемости COVID-19 в России.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные о заболеваемости COVID-19 в России.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в РФ выросло за прошедшие сутки на 22 572, всего составив 1 925 825 случаев заболевания, сообщили в оперштабе.

Предоставленные данные получены на основе анализа ситуации в 85 регионах страны. Отмечается, что 5 854 случаев, то есть 25,9% от общего числа, протекали без каких бы то ни было клинических проявлений. На сегодняшний день темп прироста заболевших коронавирусом в России составляет 1,2%.

За сутки было фиксировано 352 летальных исхода, полностью выздоровели 14 456 человек.