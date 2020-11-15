Жителям Молдавии "запретили" на выборах голосовать против всех

Организаторы второго тура президентских выборов в Молдавии не предусмотрели для избирателей возможность проголосовать против всех.

Организаторы второго тура президентских выборов в Молдавии не предусмотрели для избирателей возможность проголосовать против всех.

В бюллетенях на втором туре выборов президента в Молдавии не предусмотрено графы "против всех". Таким образом, организаторы голосования предлагают избирателям сделать обязательный выбор в пользу одного из двух кандидатов — действующего главы республики Игоря Додона или лидера проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду.

Сегодня, 15 ноября, в Молдавии открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента страны. Всем избирателям выдают защитные маски, также их просят пользоваться собственными перчатками и ручками.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 1 ноября. По его результатам Додон получил 32% голосов, Санду — 36%. Явка на голосование достигла 42,7%.