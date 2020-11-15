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11:04   15 Ноября 2020
Политика

Пушков: Байден может стать президентом, который "украл выборы"

Пушков: Байден может стать президентом, который "украл выборы"

Сомнительное голосование в двух штатах Америки станет негативным шлейфом для карьеры кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом рассказал российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков в Twitter заявил, что демократ Джо Байден если и станет президентом США, то будет тем, кто "украл выборы". По его мнению, пересчет голосов в Джорджии и Пенсильвании для действующего президента США Дональда Трампа не решат ничего, ему необходим еще один штат. Однако для Байдена сомнительные итоги голосования в двух штатах окончательно дискредитируют выборы и лишат их легитимности.

"Байден станет президентом, "укравшим выборы". Для него такой сценарий допустим, но крайне нежелателен для его президентства", — подытожил Пушков.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Победитель пока официально не назван. В нескольких штатах продолжается подсчет голосов.

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#пушков #байден #трамп

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