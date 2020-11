Эффект домино. Как Джорджия стала последним шансом Трампа обыграть Байдена

Американист Сергей Петров объяснил, почему команда республиканца упорно настаивает на пересчете голосов в юго-восточном штате.

В США продолжают подсчитывать голоса на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября. Пока еще действующий лидер Дональд Трамп требует приостановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия до тех пор, пока комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые американцы оставили при регистрации на выборы.

Президент США назвал такой способ подсчета «пустой тратой времени», поскольку он не показывают совпадающие подписи. Как считают эксперты, пересчет бюллетеней может создать прецедент в пользу Трампа.

The hand recount taking place in Georgia is a waste of time. They are not showing the matching signatures. Call off the recount until they allow the MATCH. Don’t let the Radical Left Dems STEAL THE ELECTION!