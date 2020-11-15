Эффект домино. Как Джорджия стала последним шансом Трампа обыграть Байдена

Американист Сергей Петров объяснил, почему команда республиканца упорно настаивает на пересчете голосов в юго-восточном штате.

В США продолжают подсчитывать голоса на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября. Пока еще действующий лидер Дональд Трамп требует приостановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия до тех пор, пока комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые американцы оставили при регистрации на выборы.

Президент США назвал такой способ подсчета «пустой тратой времени», поскольку он не показывают совпадающие подписи. Как считают эксперты, пересчет бюллетеней может создать прецедент в пользу Трампа.

The hand recount taking place in Georgia is a waste of time. They are not showing the matching signatures. Call off the recount until they allow the MATCH. Don’t let the Radical Left Dems STEAL THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

Штат Джорджия — один из ключевых на президентских выборах — объявил о полном ручном пересчете голосов 11 ноября. При этом окончательные итоги голосования в регионе будут объявлены лишь 20 ноября. Наблюдателей от Республиканской партии в Джорджии не пускали в центры подсчета голосов. 5 ноября команда Трампа обратилась в суд с требованием остановить там подсчет бюллетеней; ведь изначально республиканец обгонял соперника от Демократической партии Джо Байдена.

Разница между Байденом и действующим президентом США в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. У бывшего вице-президента 49,5% голосов, а у его соперника — 49,2%. Это значит, что Байден побеждает в штате, в котором Трамп победил четыре года назад. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков.

При этом ряд американских СМИ отмечает, что, если после пересчета голосов Трамп все-таки вырвет победу в Джорджии, то он все равно не сохранит президентское кресло. У действующего главы Белого дома сейчас в активе 232 голоса выборщиков в то время, как его соперник Байден еще 7 ноября набрал 290 из необходимых 270 голосов.

Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, историк-американист Александр Петров, объясняя упорство Трампа, напомнил, что в США действует прецедентное право. Это значит, что прецедент пересчета голосов в Джорджии может запустить цепную реакцию и учитываться при разрешении аналогичных судебных разбирательств в других штатах.

«Голосования по почте пересчета голосов в таких объемах в истории США еще не было. Джорджия может стать таким штатом, который при положительном для Трампа исходе может запустить такой же процесс в других штатах, что может повлиять на все результаты выборов. Команда Трампа, его юристы, думают, что сейчас используют этот шанс, возможно, единственный, который позволит изменить исход в их пользу. Даже, казалось бы, при всей безнадежности, как это выглядит со стороны других стран, с учетом специфика США, процесс имеет определенный смысл», — объяснил американист.

Пока борьба продолжается. На днях стало известно о победе Трампа в другом «колеблющемся» штате — Северной Каролине, что позволило ему записать в актив 15 голосов выборщиков. По данным CNN, за республиканца в итоге проголосовали 50% избирателей, за Байдена — 48,6%. Предвыборный штаб Трампа инициировал судебные разбирательства и в других штатах.

Накануне команда Трампа заявила, что больше не настаивает на пересмотре итогов голосования в штате Аризона. Поданный ранее судебный иск уже отозван. Юристы президента утверждали, что в округе Марикопа при подсчете голосов были допущены серьезные нарушения, так как работники избирательных участков пытались управлять новыми машинами для голосования и нажимали не те кнопки.

Кроме того, штаб заявил, что у него есть заявления избирателей, которые стали свидетелями подобных происшествий, и потребовал вручную проверить бюллетени, в которых машины зафиксировали ошибки. Однако теперь от этих претензий в Республиканской партии отказались. Как заметил Петров, подобных процедур пересчета голосов не было в США с начала XIX века, когда в Конституцию внесли поправки о выборах.

«Тогда и не было электронной системы голосования, не было пандемии коронавируса. Не было ярких противопоставлений партий — они начинали только формироваться. Таких прецедентов в истории США не было», — подчеркивает Петров.

Судебные разбирательства и пересчет голосов могут серьезно затянуть официальное подведение итогов выборов в США, считает Петров. Он напомнил, что все процедуры нужно закончить до 14 декабря. На этот день, согласно американской двухступенчатой избирательной системе, назначено голосование выборщиков. Теоретически и они могут решить исход выборов: недобросовестные выборщики, несмотря на свои обещания, могут отдать голос за конкурента.

«Теоретически у Трампа еще есть время. Но я считаю, что подсчет голосов может затянуться вплоть до инаугурации (20 января — прим.ред.), если запустится процедура недействительности голосов. Похожих ситуаций не было, хоть она и была предсказуема. Мы должны подождать еще. Но если вопрос с Джорджией будет решен не в польщу Трампа, шансов победить у него не останется», — резюмировал собеседник издания.

Любопытно, что не менее ожесточенная схватка за Джорджию между республиканцами и демократами разыгрывается и на выборах США в Конгресс. На кону большинство в Сенате, самой важной палате американского парламента. Исход, c большой вероятностью, будет определен только во втором туре и только в следующем году.

Дело в том, что ни один из претендентов на сенаторские кресла в первом туре не набрал 50% голосов. Так, на следующем этапе развернется противостояние между двумя парами кандидатов: республиканцем Дэвидом Пердью и демократом Джоном Оссоффом, а также республиканкой Келли Леффлер и демократом Рафаэлем Уорноком.

Если оба демократа смогут заполучить сенаторские посты в Джорджии, то это будет означать паритет с республиканцами в Сенате — 50 на 50. Это позволит Байдену, если он все-таки станет президентом США, рассудить сенаторов при равном голосовании в пользу демократов.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Из-за рекордной явки и множества проголосовавших по почте часть бюллетеней попала в избирательные комиссии после официального завершения голосования. 8 ноября американские СМИ отдали победу демократу Джо Байдену. Дональд Трамп не признает итогов голосования. Он продолжает проводить митинги в свою поддержку. Предвыборные страсти в Вашингтоне 14 ноября обернулись столкновениями между противниками и сторонниками действующего президента. Полиция задержала 20 человек.