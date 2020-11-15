Эффект домино. Как Джорджия стала последним шансом Трампа обыграть Байдена
В США продолжают подсчитывать голоса на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября. Пока еще действующий лидер Дональд Трамп требует приостановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия до тех пор, пока комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые американцы оставили при регистрации на выборы.
Президент США назвал такой способ подсчета «пустой тратой времени», поскольку он не показывают совпадающие подписи. Как считают эксперты, пересчет бюллетеней может создать прецедент в пользу Трампа.
The hand recount taking place in Georgia is a waste of time. They are not showing the matching signatures. Call off the recount until they allow the MATCH. Don’t let the Radical Left Dems STEAL THE ELECTION!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020
Штат Джорджия — один из ключевых на президентских выборах — объявил о полном ручном пересчете голосов 11 ноября. При этом окончательные итоги голосования в регионе будут объявлены лишь 20 ноября. Наблюдателей от Республиканской партии в Джорджии не пускали в центры подсчета голосов. 5 ноября команда Трампа обратилась в суд с требованием остановить там подсчет бюллетеней; ведь изначально республиканец обгонял соперника от Демократической партии Джо Байдена.
Разница между Байденом и действующим президентом США в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. У бывшего вице-президента 49,5% голосов, а у его соперника — 49,2%. Это значит, что Байден побеждает в штате, в котором Трамп победил четыре года назад. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков.
При этом ряд американских СМИ отмечает, что, если после пересчета голосов Трамп все-таки вырвет победу в Джорджии, то он все равно не сохранит президентское кресло. У действующего главы Белого дома сейчас в активе 232 голоса выборщиков в то время, как его соперник Байден еще 7 ноября набрал 290 из необходимых 270 голосов.
Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, историк-американист Александр Петров, объясняя упорство Трампа, напомнил, что в США действует прецедентное право. Это значит, что прецедент пересчета голосов в Джорджии может запустить цепную реакцию и учитываться при разрешении аналогичных судебных разбирательств в других штатах.
«Голосования по почте пересчета голосов в таких объемах в истории США еще не было. Джорджия может стать таким штатом, который при положительном для Трампа исходе может запустить такой же процесс в других штатах, что может повлиять на все результаты выборов. Команда Трампа, его юристы, думают, что сейчас используют этот шанс, возможно, единственный, который позволит изменить исход в их пользу. Даже, казалось бы, при всей безнадежности, как это выглядит со стороны других стран, с учетом специфика США, процесс имеет определенный смысл», — объяснил американист.
Пока борьба продолжается. На днях стало известно о победе Трампа в другом «колеблющемся» штате — Северной Каролине, что позволило ему записать в актив 15 голосов выборщиков. По данным CNN, за республиканца в итоге проголосовали 50% избирателей, за Байдена — 48,6%. Предвыборный штаб Трампа инициировал судебные разбирательства и в других штатах.
Накануне команда Трампа заявила, что больше не настаивает на пересмотре итогов голосования в штате Аризона. Поданный ранее судебный иск уже отозван. Юристы президента утверждали, что в округе Марикопа при подсчете голосов были допущены серьезные нарушения, так как работники избирательных участков пытались управлять новыми машинами для голосования и нажимали не те кнопки.
Кроме того, штаб заявил, что у него есть заявления избирателей, которые стали свидетелями подобных происшествий, и потребовал вручную проверить бюллетени, в которых машины зафиксировали ошибки. Однако теперь от этих претензий в Республиканской партии отказались. Как заметил Петров, подобных процедур пересчета голосов не было в США с начала XIX века, когда в Конституцию внесли поправки о выборах.
«Тогда и не было электронной системы голосования, не было пандемии коронавируса. Не было ярких противопоставлений партий — они начинали только формироваться. Таких прецедентов в истории США не было», — подчеркивает Петров.
Судебные разбирательства и пересчет голосов могут серьезно затянуть официальное подведение итогов выборов в США, считает Петров. Он напомнил, что все процедуры нужно закончить до 14 декабря. На этот день, согласно американской двухступенчатой избирательной системе, назначено голосование выборщиков. Теоретически и они могут решить исход выборов: недобросовестные выборщики, несмотря на свои обещания, могут отдать голос за конкурента.
«Теоретически у Трампа еще есть время. Но я считаю, что подсчет голосов может затянуться вплоть до инаугурации (20 января — прим.ред.), если запустится процедура недействительности голосов. Похожих ситуаций не было, хоть она и была предсказуема. Мы должны подождать еще. Но если вопрос с Джорджией будет решен не в польщу Трампа, шансов победить у него не останется», — резюмировал собеседник издания.
Любопытно, что не менее ожесточенная схватка за Джорджию между республиканцами и демократами разыгрывается и на выборах США в Конгресс. На кону большинство в Сенате, самой важной палате американского парламента. Исход, c большой вероятностью, будет определен только во втором туре и только в следующем году.
Дело в том, что ни один из претендентов на сенаторские кресла в первом туре не набрал 50% голосов. Так, на следующем этапе развернется противостояние между двумя парами кандидатов: республиканцем Дэвидом Пердью и демократом Джоном Оссоффом, а также республиканкой Келли Леффлер и демократом Рафаэлем Уорноком.
Если оба демократа смогут заполучить сенаторские посты в Джорджии, то это будет означать паритет с республиканцами в Сенате — 50 на 50. Это позволит Байдену, если он все-таки станет президентом США, рассудить сенаторов при равном голосовании в пользу демократов.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Из-за рекордной явки и множества проголосовавших по почте часть бюллетеней попала в избирательные комиссии после официального завершения голосования. 8 ноября американские СМИ отдали победу демократу Джо Байдену. Дональд Трамп не признает итогов голосования. Он продолжает проводить митинги в свою поддержку. Предвыборные страсти в Вашингтоне 14 ноября обернулись столкновениями между противниками и сторонниками действующего президента. Полиция задержала 20 человек.