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10:20   15 Ноября 2020
Политика

Украинцы голосуют во втором туре местных выборов

Украинцы голосуют во втором туре местных выборов

Второй тур местных выборов на Украине стартовал 15 ноября.

Процедура пройдет в так называемый "карантинный день", который объявили из-за роста количества заражений коронавирусом. Избиратели на участках должны будут придерживаться определенных эпидемиологических правил, которые кабмин ввел в сентябре.

Попасть на голосование смогут взрослые без детей. Каждому гражданину измерят температуру и расспросят о схожих с признаками COVID-19 симптомах. Избирателям необходимо принести на участок для голосования свою ручку, чтобы не пользоваться общей.

Голосование окончится в 20:00 (21:00 по Москве).

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#украина #выборы #коронавирус

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